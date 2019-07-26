Площадь пожаров в труднодоступных районах Якутии возросла на 150 тыс. га за сутки

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в труднодоступных районах Якутии за сутки увеличилась почти на 150 тыс. га, до 942,1 тыс. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального министерства экологии.

Как уточняется в сообщении, "из них лесной площади - 819658 га, нелесной - 122465 га".

Тушение этих пожаров приостановлено решениями районных администраций из-за отдаленности и труднодоступности. Распространению огня способствуют сухая и ветреная погода на большей части республики и сухие грозы.

По состоянию на 26 июля в республике тушат 27 лесных пожаров на площади 871 га. Три пожара действуют в Верхоянском улусе на севере республики. Там горит 386 га леса, введен режим чрезвычайной ситуации.