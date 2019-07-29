"Продавец воздуха" по-сибирски, или Зачем китайцы алтайский воздух покупают

Житель Горно-Алтайска Сергей Кухтуеков, наверное, первый в России, кто догадался сделать бизнес в прямом смысле слова из воздуха — поставляя его в баллончиках в Китай

Сергея Кухтуекова с детства удивляло, что воду продают в бутылках — ведь в его городе из кранов бежит вода из артезианских источников, а в двух километрах от Горно-Алтайска есть родники. А однажды он проехал из Санкт-Петербурга на Алтай на машине и понял, что воздух в разных регионах тоже разный. "Мы здесь дышим разнотравьем и настолько к нему привыкаем, что не замечаем. А замечаешь это, когда оказываешься в среде немного враждебной — в мегаполисах с большим количеством заводов, болотистых местах России, — я эти огромные расстояния проехал. Когда выходил из машины, то замечал, что наш воздух другой, он манит к себе", — рассказывает Сергей.

Как-то Кухтуекову позвонил друг из Москвы и рассказал историю о том, как канадцы начали продавать воздух в Китай. Эта идея показалась им забавной, но мысль о том, что на Алтае тоже чистый воздух и его, наверное, тоже можно продавать, их зацепила. "Хайповая новость была, но она у нас в голове осталась: мы посмотрели данные служб, которые занимаются глобальным мониторингом воздушной среды, выяснили, какой коэффициент чистоты воздуха в Канаде, где следят за экологией. Сравнили данные независимых экспертиз и выяснили, что у нас воздух такой же чистый — в плане сырья мы конкурентоспособны", — говорит Сергей. Тогда он и не думал, что займется этим серьезно. "Но у меня в голове сразу выстроилась цепочка: воздух есть, его надо как-то закачать, расфасовать, перевезти, продать. Объяснять людям, что надо покупать воздух, — это же смешно немного. Тем не менее благодаря истории с бутилированной водой и особым ароматом родного горного воздуха новость о продаже воздуха не "выветрилась", а попала в такой своеобразный "информационный пирог" и стала зерном, которое оказалось в благодатной почве и проросло", — поясняет бизнесмен. Технологический вызов Вместе с партнером предприниматель начал искать, где на Алтае лучше брать сырье. Наняли лабораторию, которая закачивала воздух и изучала на загрязненность и примеси. Пробы делали в пригороде Горно-Алтайска и в горах — на Семинском перевале на высоте более 1,7 тыс. метров над уровнем моря. На этом перевале есть лыжная база, где когда-то тренировалась сборная СССР по лыжному спорту. Бизнесмены нашли специалистов по изучению атмосферы, связались с местным НИИ экологии и выяснили, что воздух в окрестностях Горно-Алтайска и Семинского перевала разный — на перевале он стабильно хороший. Оставалось только понять, как закачивать воздух для продажи, и это стало настоящим технологическим вызовом.

"Нам сначала казалось: ну что такого — закачал, давление создал. А оказалось, что ни одна известная в мире технология, разве что сверхдорогие для космической, оборонной промышленности, не подходит для нашей производственной цепочки, — рассказывает автор проекта. — Возникли вопросы: как сделать, чтобы в емкость не попали технологические примеси. Мы потратили очень много времени, чтобы выстроить цепочку". Наконец специалисты из Новосибирска, у которых был аналог нужной установки, сделали пробную закачку воздуха под давлением в чугунные баллоны. И тут появилась новая проблема: оказалось, что в закачанном таким образом воздухе многие процессы сильно ускоряются, и он попросту протухает. "Первые закачки были катастрофичные — за три дня в замкнутой емкости воздух превращался в отвратительно пахнущий газ", — рассказывает предприниматель. Сергей полгода шаг за шагом выяснял особенности технологии закачки и хранения воздуха под давлением. "Мы нашли человека с серьезным инженерным образованием, связанным с воздухом, и имеющим опыт работы в оборонной промышленности. Так мы и выяснили, что когда-то в военной промышленности существовала установка, которая дает сверхчистый продукт. В итоге мы ее нашли! Около года потребовалось на то, чтобы отработать технологию, при которой воздух сохранит свои первозданные свойства долгое время", — говорит Сергей. Уникальные решения "Изначально, работая как команда, мы разделили приоритеты работы каждого, — рассказывает Сергей. — Партнер искал потенциальных покупателей в Китае, а сам я погрузился в технологию производства. Теперь проблемой стала крышка — нужен был не распылитель, а нечто наподобие ингалятора". Пробная партия с баллонами, аналогичными канадским, китайцам не подошла. Исследования в фокус-группе показали, что емкость слишком большая, крышка — неудобная. Китайцы немного ниже россиян и длина пальцев у них меньше, объясняет бизнесмен. А большой баллон плохо помещается в руке.

Крышку и баллон переделали — больше года ушло на создание принципиально нового продукта, единственного в мире. Сейчас это аккуратная и оригинальная пластиковая система, открывающаяся за полсекунды одной рукой. Баллоны тоже где только не искали — в Германии, Австрии и Италии, а нашли на юге страны. "Баллоны из Ставрополья, крышки из Москвы, воздух с алтайских гор — здесь все российское. Мы, можно сказать, тренд того времени на импортозамещение соблюли", — говорит автор проекта. Установка для закачки воздуха, оборудование в цехе, где в баллоны закачивается воздух, тоже практически полностью российские. За день работы установка может закачать воздух на полгода вперед, и он не будет портиться. Вся система пока довольно громоздкая, и возят ее по горным дорогам с серпантинами на точку закачки очень аккуратно. И уникальная крышка, и логотип компании запатентованы. А вот сам воздух в лицензии не нуждается — такого продукта в списке, необходимом для сертификации, просто нет. Дышать престижно Поставки в Китай помог организовать Российский экспортный центр. "Там не только четко и профессионально расписали всю цепочку, но и один из сотрудников даже вывез баллоны с воздухом на выставку в Шанхае", — рассказывает бизнесмен. Позднее Кухтуеков уже сам поехал на Петербургский международный экономический форум знакомить мир с продуктом своей компании — "Воздух Алтая". "Нас на ПМЭФ даже привели в пример на одной из дискуссионных площадок: мол, посмотрите — оказывается, можно деньги из воздуха делать", — смеется Сергей. Китай для поставок был выбран не случайно — для начала предприниматели изучили, чем китайцы дышат. Кухтуеков объясняет, что в пекинской агломерации, где живет около 40 млн человек, по данным мониторинга 2016 года, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе была превышена в 23 раза. Такая ситуация у них складывается с декабря по февраль из-за большого количества промышленных предприятий, розы ветров и погоды.

Описание Смог в Пекине © REUTERS/Jason Lee

"Понятно, что воздухом из баллона не надышишься, — говорит Сергей, — но им можно провентилировать легкие. К примеру — начинается аллергия, начал кашлять из-за дыма и сажи — вдыхаешь чистый горный воздух, и приступ ослабевает! В Китае баллон достаточно дорого стоит. Мы, кстати, думаем, что многие китайцы еще и статус свой показать хотят с помощью таких необычных покупок: допустим, стоишь в пробке на загазованной трассе, достал такой баллон, вдохнул горный воздух, а другие люди увидели и позавидовали". В КНР с Алтая отправлено уже несколько партий продукции, однако есть возможность производить и поставлять объемы побольше. Запах счастья Компания не стала ограничиваться поставками в Китай. Для российского рынка, где воздух в основном гораздо чище китайского, выпустили баллоны с горным воздухом, добавив в него сверхчистый кислород, а также чабрец — для активности организма, и кедр — для релаксации. Назвали этот продукт — "Эфин". Одна из идей Сергея — с помощью натуральных запахов пробуждать воспоминания об Алтае. "Если на Алтае зайти в кедровый лес, к примеру, и вдохнуть его запах, то у человека возникнет устойчивая связь состояния счастья и безмятежности с запахом этого красивейшего места. И если когда-либо по прошествии времени ощутить тот же аромат, то волна счастливых воспоминаний накроет с головой, — рассуждает Кухтуеков. — Древние индейские племена использовали запахи для получения ярких воспоминаний — важных событий в их жизни. Они "запаковывали" запахи в специальную ткань и потом, чтобы явственно о чем-то вспомнить, эту ткань нюхали и вспоминали — зафиксированный факт. В свое время, когда я учился в Горно-Алтайском государственном университете, у меня были разработки — я пытался применять запахи для лучшего запоминания. Серьезного труда — реферата или диплома — не получилось, но я четко знал, что можно структурировать процесс обучения использованием запахов. По некоторым данным, запах сильнее всего запоминается и настолько глубоко проникает в хранилище информации, что потом с его помощью можно мгновенно вытащить нужный "файл".