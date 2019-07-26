Паводок может привести к подтоплению у Хабаровска более 500 дачных участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил в пятницу, что уровень воды в Амуре у Хабаровска в начале августа поднимется до 4,5 м, что может привести к подтоплению свыше 500 дачных участков.

"По информации Дальневосточного УГМС, в первой декаде августа мы ожидаем уровня воды у Хабаровска около 4,5 м. Возможно подтопление сенокосов, посевов, дорог, линий связи, дачных участков на низких местах островов у города Хабаровска и других объектов, расположенных в пойме реки. При таких уровнях воды по аналогии с 2013 годом мы прогнозируем подтопление 543 дачных участков", - сказал Фургал на совещании с участием главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

В частности, по словам губернатора, подтопит дачи на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский. Как сообщил на совещании начальник ГУ МЧС России Олег Волнынкин, подход гребня паводка на Амуре к Хабаровску ожидается к 6 августа. Подтопления, помимо островов и низких мест у Хабаровска, ожидаются в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском, Амурском и Нанайском районах.

По словам Фургала, ведется ежедневный мониторинг паводковой обстановки, создана группировка сил средств в составе более чем 5,1 тыс. человек, почти 1,2 тыс. единиц техники, создан также резерв ресурсов на ликвидацию возможных подтоплений на сумму 840,9 млн рублей, в администрациях городов, округов, районов - на 158,6 млн рублей. Граждан информируют о предстоящих паводках.

После подъема других рек из-за дождей в крае, по данным правительства региона, в Тугуро-Чумиканском районе, подтопленными оказались дома в трех селах. Это 27 домов, дизельные подстанции, фельдшернско-акушерский пункт, эвакуировано 98 человек, они размещены у родственников и в пунктах временного размещения. На участке дороги от поселения Чумикан до аэропорта поврежден мост, ограничено сообщение между Чумиканом и поселением Неран. В Верхнебуреинском районе идет спад воды, подтопления на неделе отмечались в двух поселках.

Заместитель министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий Виктор Яцуценко в свою очередь сообщил, что дамбы и защитные сооружения Хабаровска выдержат волну паводка.

"Волна паводка подойдет непосредственно к Хабаровску, по нашим расчетам, 6-7 августа. Подойдет где-то 3,5-4 м. Дамбы и защитные сооружения Хабаровска естественно эту волну выдержат. Подтоплению подвергнуться острова, садовые и дачные товарищества", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".