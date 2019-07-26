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Северный Кавказ

Главная икона ВС РФ "Спас Нерукотворный" доставлена во Владикавказ

Икона и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства доступны для прихожан до 5 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Икону "Спас Нерукотворный", предназначенную для главного храма Вооруженных сил России, доставили в столицу Северной Осетии, где она пробудет до 5 августа. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Южного военного округа (ЮВО).

"Главная икона главного храма Вооруженных сил России "Спас Нерукотворный" доставлена во Владикавказ. Иконе смогут поклониться не только военнослужащие ЮВО, но и все православные верующие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что икона и сопутствующий ей ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства будут доступны прихожанам до 5 августа, после чего их перевезут в Астрахань.

Как напомнили в округе, ритуал принесения иконы на территории ЮВО уже проведен в 11 городах: Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Буденновске, Ставрополе, Краснодаре и Адлере. В середине августа икону передадут в Центральный военный округ.

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