Реконструкторы на праздновании 500-летия Тульского кремля восстановили сражение XVI века

ТАСС, 27 июля. Реконструкторы из 10 городов России восстановили в субботу сражение русских стрельцов с интервентами XVI века в рамках празднования 500-летия Тульского кремля, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"В Туле прошел фестиваль исторической реконструкции "Кремли России". В Тульский кремль приехали реконструкторы из 10 российских городов: Москвы, Казани, Рязани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова, Вологды, Владимира. Главное событие фестиваля - реконструкция сражения эпохи Смутного времени русских стрельцов с интервентами", - говорится в сообщении.

Организаторы постарались воссоздать эпоху до мелочей: от костюмов и оружия участников реконструкции до исторических забав. На площадке работают многочисленные лавки и ремесленные мастерские. В пресс-службе отметили, что любой желающий может научиться делать набивной рисунок на ткани, покататься на средневековых аттракционах. Лучше понять, как жили в те годы, помогут выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII - XVII веков, фотовыставка "Образ средневекового воина", а также интерактивный "Воинский лагерь Девлет-Гирея".

Тульский деревянный кремль построен в 1509 году по указу Василия III для защиты от Крымской Орды. Спустя пять лет внутри появилась каменная крепость. В 1605 году в тульский кремль прибыл Лжедмитрий I, именно здесь ему на верность присягали бояре и дворяне. Через три года в кремле были осаждены предводители крестьянского движения Иван Болотников и Илейко Муромский, выдававший себя за царевича Петра.

Кремль ремонтировали несколько раз - в XVIII и XIX веках, однако масштабная реконструкция началась только в 1960-х годах. С 2012 по 2014 годы реконструировали колокольню Успенского кремля, восстановили торговые ряды, зубцы на стене между Никитской и Ивановской башнями. С 2017 года действует "Выставочный центр Тульского кремля".