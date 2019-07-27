В Кронштадте разбили сквер дружбы с Республикой Корея и памяти крейсера "Варяг"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сквер как символ дружбы с городом-партнером Инчхон Республики Корея и памяти легендарного крейсера "Варяг" открыт в субботу в Кронштадте. Площадь благоустроенного пространства составила 1,8 га, ландшафтный дизайн выполнен в корейском стиле, сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

"Мы создали сквер как символ развития добрых отношений между Россией и Республикой Корея, Санкт-Петербургом, Кронштадтом и Инчхоном. В следующем году Российская Федерация и Республика Корея отметят знаменательную дату - тридцатилетие со дня установления дипломатических отношений", - отметил на церемонии открытия сквера с участием местных жителей и южнокорейской делегации вице-губернатор Петербурга Олег Марков.

В 2011 году в Инчхоне была открыта площадь Санкт-Петербурга - она примыкает к акватории, где был затоплен крейсер "Варяг" с неспущенным Андреевским флагом. Сквер в Кронштадте с южной стороны примыкает к береговой линии Финского залива и акватории Большого кронштадтского рейда, откуда в 1901 году "Варяг" ушел в поход, чтобы присоединиться к тихоокеанской эскадре.

"Здесь выполнен ландшафтный дизайн в корейском стиле, установлена беседка, размещены информационные стенды, посвященные подвигу крейсера "Варяг" и истории дружеских отношений между Инчхоном и Кронштадтом. В 2018 году на территории сквера был высажен краснолистный клен, именуемый "Деревом дружбы", - отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой.

В начале Русско-японской войны 9 февраля 1904 года моряки "Варяга" и канонерской лодки "Кореец", отвергнув ультиматум командующего японской эскадры, вступили в неравный бой возле корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) в Желтом море против 14 неприятельских кораблей. Потопив японский миноносец и повредив три корабля, они вернулись на рейд Чемульпо, где сами отправили на дно поврежденный крейсер и взорвали канонерку.