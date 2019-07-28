Стартовавшая в Архангельске 45-я Соловецкая регата повторит маршрут гонок 1974 года

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. 45-я Соловецкая парусная регата, которая стартовала в воскресенье в Архангельске, повторит маршрут первых гонок, состоявшихся в регионе в 1974 году. Об этом в воскресенье рассказал ТАСС президент Федерации парусного спорта Архангельской области Андрей Харьговский.

"Мы постарались в этом году, так как соревнования юбилейные, воссоздать маршрут самой первой регаты, которая была в 1974 году. Мы повторим этапы первой регаты. Каждый год этапы менялись в зависимости от пожеланий наших участников, в этом году маршрут будет проходить по этапам первой Соловецкой регаты", - сказал Харьговский.

Всего в Белом море будет семь этапов, самый длинный из них - 81 морская миля. Это еще одно отличие от предыдущих лет, когда яхты ходили по более длинным отрезкам (в среднем по 100-120 миль). В гонках участвуют около 20 яхт и более 100 спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска.

"По желанию участников мы стараемся сделать не только спортивную часть программы, но и культурную, чтобы экипажи могли отдохнуть, половить рыбы, насладиться северной природой, потому что большинство участников берут для участия в регате отпуск, и отдыхать надо, - пояснил собеседник агентства. - Мы стараемся совместить спорт и отдых".

Участник гонок Николай Николаев родом из Архангельска, но уже 30 лет живет в Мурманске. Участвовал в Соловецкой регате 19 лет назад и выиграл ее. "Я последний раз участвовал в Соловецкой регате в 2000 году на яхте "Либерти" из Мурманска, мы тогда регату выиграли, 19 лет спустя я опять на родине и хочу повторить этот успех", - поделился он с ТАСС.

Штормовое предупреждение

После официального старта из-за штормового предупреждения выход в Белое море яхтам запретили, поэтому организаторы решили провести символическую гонку на несколько километров в акватории Северной Двины. "Мы решили сделать такой старт, чтобы жители города смогли посмотреть на яхты в день ВМФ. Первая гонка символическая: от парусного центра "Норд" до библиотеки имени Добролюбова", - сказал Харьговский.

Как пояснила ТАСС синоптик Севгидромета Наталья Пархомчук, в период с 28 по 31 июля в Белом море ожидается сильный шторм. "Белое море будет штормить, 29-31 июля ожидаются порывы северного ветра до 27 м/с, временами дождь, - сказала она. - С 1 августа ветер достаточно резко ослабеет, но до 4 августа будут сохраняться порывы до 12-14 м/с".

Как отметил Харьговский, в зависимости от погоды программа гонок будет корректироваться. "Постараемся корректировать программу, но у яхтсменов нет плохой погоды, есть плохая одежда. - заметил он. - Все яхтсмены привыкли гоняться в любые ветровые и любые погодные условия. Погода не самое важное, главное - чтобы участникам было комфортно и интересно".

Программа на Соловках

На Соловецких островах запланирована программа и для жителей и гостей архипелага. "На Соловках запланировано посещение яхт, жители и гости Соловков смогут прийти на яхты. По погодным условиям возможны 20-30-минутные выходы в море на яхтах", - сказал президент федерации.

На Соловках пройдет посвящение в юнги тех яхтсменов, которые впервые принимают участие в регате. "В юнги - независимо от их возраста", - добавил Харьговский.

45-я Соловецкая регата посвящена 75-летию освобождения советского Заполярья, 80-летию создания учебного отряда Северного флота СССР на Соловецких островах и 115-летию адмирала Николая Кузнецова. Награждение победителей пройдет 6 августа на Соловках. Лучшие яхтсмены отправятся осенью на первенство России в Тольятти.