В Приамурье площадь пострадавших от паводков посевов увеличилась более чем на 20 тыс. га

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Площадь пострадавших от паводков посевов в Амурской области увеличилась до 34,5 тыс. га сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

С 25 июля на территории Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Как сообщалось, в результате пострадали посевы сои общей площадью 13 тыс. га в двух районах. Таким образом, площадь пострадавших от паводков посевов увеличилась более чем на 20 тыс. га.

"В Приамурье увеличилась площадь посевов, пострадавших от паводка. По оперативным данным, наиболее пострадали посевы сои и зерновых культур общей площадью 34,5 тыс. га в Тамбовском (10,5 тыс. га), Михайловском (20,3 тыс. га), Мазановском (3,7 тыс. га) районах. В данных районах отмечается также полегание зерновых культур, что осложнит уборку", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам, наибольший урон нанесен 11 хозяйствам, но список пострадавших еще уточняется.

Ранее сообщалось, что специалисты в Амурской области проводят мониторинг посевов, пострадавших от сильных дождей. Районные комиссии пока не могут добраться на некоторые поля из-за их сильного переувлажнения и затопления, по мере обследования, площади пострадавших посевов, возможно, будут увеличиваться.

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике Амурской области. Здесь выращивается около 40% общего объема российской сои. Бобовые - одна из основных статей экспорта региона.

Ранее сообщалось, что власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за паводков. Размер ущерба прогнозно в результате ЧС превысил 500 млн рублей. Паводок в Амурской области, согласно прогнозам, будет продвигаться дальше по бассейну реки Зеи, ожидается, что он подтопит 24 населенных пункта и около 1 тыс. жилых домов.