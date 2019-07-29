Заксобрание Забайкалья приняло два законопроекта для выдачи дальневосточного гектара

ТАСС, 29 июля. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в понедельник на внеочередной сессии в окончательной редакции приняли два законопроекта, которые необходимы для реализации в регионе программы "Дальневосточный гектар", сообщила пресс-служба парламента.

Предоставление земельных участков в Бурятии и Забайкальском крае, включенным в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) в 2018 году, начнется с 1 августа.

"Депутаты на внеочередной сессии приняли два документа, которые связаны с реализацией программы "Дальневосточный гектар", - сказали в пресс-службе.

Первый законопроект оговаривает, где именно можно будет получить землю. По словам руководителя департамента по имуществу и земельным отношениям края Алексея Хосоева, участникам программы "Дальневосточный гектар" будут доступны 46% территории Забайкалья - 19,7 млн гектаров. "Забайкалье оказалось в лидерах по этому показателю, поскольку в среднем в регионах Дальневосточного федерального округа в программу попало 32% земель", - отметили в пресс-службе.

Земли не будут предоставлять на территории нацпарков, природных и историко-культурных заповедников. В программе также не будут участвовать арендованные участки лесов, земли коренных малочисленных народов Севера, приграничные территории и территории Роснедр, а также защитные леса, включая кедровники, ранее учтенные земельные участки и участки общедолевой собственности. Не войдут в программу и земли Минобороны, территории опережающего развития, культурные объекты, сакральные места и земли в Чите и вокруг нее.

Второй документ устанавливает максимальные цены на землемерные работы по "дальневосточным гектарам". Они будут варьироваться от 12 до 24 тыс. рублей в зависимости от площади выделенного участка.

Выдача дальневосточных гектаров

Программа "Дальневосточный гектар" будет реализован в Забайкалье в три этапа: с 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории республики смогут получить жители остальных регионов РФ.

По мнению Хосоева, количество заявлений от забайкальцев на получение дальневосточного гектара будет возрастать по нарастающей. В 2019 году ожидается 800 таких заявок, а в 2020 году - уже 3-4 тыс.