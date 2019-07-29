Аксенов заявил, что Крым полностью обеспечат местами в детсадах за счет нацпроекта и ФЦП

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Потребность в местах в детских дошкольных учреждениях в Крыму составляет 20 тыс., ее планируется полностью закрыть благодаря реализации нацпроекта "Образование" и ФЦП по развитию Крыма, сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов на совещании о ходе реализации нацпроектов на территории Республики Крым и Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры, которое проводит в Севастополе глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"До 2022 года у нас будут введены в эксплуатацию в общей сложности благодаря ФЦП и региональным программам 122 объекта детского дошкольного образования, в полном объеме мы закроем потребность в местах, сегодня она составляет 20 тыс. мест", - сказал Аксенов.

Кроме того, по его словам, в 2019 году будет введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне "Жигулина роща" в селе Мирное Симферопольского района. "Также проводятся проектно-изыскательские работы по строительству двух новых общеобразовательных организаций - школа на 704 места в городе Керчь и школа на 250 мест в селе Маловидное Бахчисарайского района, ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2020 года", - добавил Аксенов.

В общей сложности, по словам Аксенова, на реализацию национального проекта "Образование" в Крыму запланировано 1,2 млрд рублей, в том числе 675 млн рублей на 2019 год. Ранее сообщалось, что в 2019 году в Симферополе, Керчи и Бахчисарайском районе начали строительство трех школ на более чем 2 тыс. мест, на эти цели предусмотрено почти 600 млн рублей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.