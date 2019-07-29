Два города Ставрополья подготовили проекты ликвидации крупных свалок

СТАВРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Администрации городов Железноводск и Пятигорск подготовили проекты ликвидации свалок мусора в рамках национального проекта "Экология". Работы планируется начать в 2020 году, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"В двух [городах] подготовлены и прошли экспертизу проекты ликвидации свалок. Планируется, что в Железноводске и Пятигорске на эти цели будет направлено, соответственно, 222 млн рублей и 354 млн рублей федеральных средств. Работы будут начаты в 2020 году", - уточняется в сообщении.

Несанкционированная свалка мусора в Пятигорске занимает территорию около 13,8 га. Территория свалки в Железноводске оценивается в 3,5 га земли. В общей сложности проект "Чистая страна" будет запущен в четырех городах Ставрополья. Проекты рекультивации мусорных свалок готовят также города Лермонтов и Нефтекумск.

"Постепенно избавляться от свалок очень важно для всего края, включая наш курортный регион, восточные территории и другие районы. Такую возможность сегодня дает федеральный проект "Чистая страна", - цитирует пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

Планируется, что после реализации проекта в четырех городах будет восстановлено около 25,5 га земель. Экологическая обстановка будет улучшена на территории, где проживают более 288 тыс. человек.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".