В Архангельской области выберут нового регионального оператора по обращению с ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами будет определен в Архангельской области в связи с тем, что прежний оператор - компания "Экоцентр" - решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Компания "Экоцентр" решила, что она не может выполнить весь комплекс задач, которые мы решаем в рамках территориальной схемы обращения с отходами. У Архангельской области будет другой регоператор, мы сейчас по этому вопросу серьезно работаем вместе с Министерством природных ресурсов и экологии России, решаем, как выйти из этой ситуации, поскольку у нас есть жесткие и содержательные планы по срокам работы по территориальной схеме обращения с отходами", - привела пресс-служба слова губернатора области Игоря Орлова.

Договор с компанией "Экоцентр" был заключен в апреле 2018 года.

В настоящее время в регионе проходит общественное обсуждение территориальной схемы обращения с ТКО. К 5 августа Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона должно подготовить заключение по новой территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а правительство области должно утвердить ее через 10 дней после опубликования заключения, если не будет повторного общественного обсуждения.

Общее расчетное количество отходов, которые образуются в Архангельской области в год, составляет 523 тыс. тонн или 3,8 млн кубометров. До 2024 года в регионе будет построен 51 объект: 15 инсинераторов, три мусороперерабатывающих комплекса и 31 пункт временного накопления ТКО.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология". К апрелю 2019 года в реформу вошли 72 из 85 субъектов РФ, 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.