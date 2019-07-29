Заявки на конкурс по разработке мастер-плана города Дербента подали участники из 10 стран

МАХАЧКАЛА, 29 июля. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе по разработке мастер-плана дагестанского города Дербент подали около 30 претендентов из 10 стран, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе конкурса.

"Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана городского округа "город Дербент" вызвал активный отклик у архитекторов во многих странах мира. Заявки в оргкомитет конкурса подали 26 участников, в составе которых 64 компании - 13 индивидуально, 51 - в составе 13 мультинациональных консорциумов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди участников представлены компании из 10 стран. Большинство компаний представляют Россию - их 45. Среди зарубежных стран лидером по количеству является Франция (четыре участника), затем по три участника из Великобритании, Нидерландов и Турции, два - из Италии и по одному - из Азербайджана, Дании, Польши и США.

"Основываясь на эссе и портфолио претендентов, жюри конкурса под председательством главы Дагестана Владимира Васильева 30 июля выберет трех финалистов, которые продолжат борьбу во втором этапе конкурса и создадут свой вариант мастер-плана для Дербента и концепцию развития городской набережной", - заключил представитель пресс-службы.

25 июня стартовал открытый международный конкурс на разработку мастер-плана городского округа "Город Дербент", итоги его будут подведены 19 ноября. Общий призовой фонд конкурса, сформированный из средств благотворительного фонда "Я люблю Дербент", составляет 14,5 млн рублей.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития во исполнение поручения президента и в соответствии с международными стандартами, стал Дербент.