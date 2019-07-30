В одном из районов Забайкалья после обильных дождей обрушился мост

ЧИТА, 30 июля. /ТАСС/. Деревянный мост через реку Катанца обрушился в Красночикойском районе на юго-западе Забайкалья после обильных дождей и повышения уровня воды в реке. Это осложнило связь жителей сел Конкино и Хилкотой с внешним миром, сообщил во вторник ТАСС глава района Евгений Гостев.

"После обрушения моста проехать в Конкино и Хилкотой можно лишь по объездной дороге, качество которой значительно хуже. При этом жители сел обеспечены необходимыми медикаментами, продуктами и топливом", - заверил Гостев.

По данным регионального министерства территориального развития, для осмотра моста в район выехал специалист госучреждения "Служба единого заказчика" и представитель подрядной организации. Вместе с районными властями они примут решение о том, будет ли восстановлен прежний мост или необходимо строить новый.

В селах Конкино и Хилкотой живут около 350 человек. Как отметил Гостев, в Красночикойском районе сохраняется пасмурная погода. По данным синоптиков, в течение суток там снова могут пройти дожди.