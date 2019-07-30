Площадку для канатоходцев построят в городе Дагестанские Огни

МАЧАХКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Пешеходную зону с местами отдыха, уличным лекторием, а также площадку для традиционной дагестанской ходьбы по канату создадут в городе Дагестанские Огни, строительство станет одним из мероприятий проекта "Шелковый путь", сказал ТАСС сотрудник городской администрации Надыр Гамзаев.

Проект "Шелковый путь" победил во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства городских территорий "Исторические поселения и малые города", который состоялся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"В рамках проекта будет реконструирована центральная улица Ленина - здесь появится пешеходная зона с малыми архитектурными формами, местами для отдыха и развлечений, площадки для детей и подростков. Также будет благоустроен Сквер Славы, примыкающий к этой улице - там планируем строительство уличного лектория со сценой, где можно будет проводить культурно-просветительские и познавательные мероприятия. А рядом с цирковой школой планируется создать площадку для пехлеванов (так в Дагестане называют канатоходцев, которыми славится город Дагестанские Огни, а также село Цовкра - прим. ТАСС)", - сказал Гамзаев.

По его словам, единственная на Северном Кавказе цирковая школа, расположенная в Дагестанских Огнях, ежегодно проводит фестиваль канатоходцев "Пехлеваны", на который в город съезжаются зрители из разных районов республики и других регионов. Площадку для канатоходцев каждый раз обустраивают заново. Теперь рядом со школой решили построить стационарную площадку.

"Еще одна часть проекта - городской рынок", - отметил собеседник агентства. По его словам, сейчас рынок представляет собой "хаотичное скопление ларьков". Вместо них планируется построить современный, соответствующий всем нормам крытый торговый павильон и обустроить прилегающую территорию. "Это даст проекту определенный коммерческий эффект", - сказал Гамзаев.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 5 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают около 30 тыс. человек. В декабре 2018 года города получил статус территории опережающего развития (ТОР).

Шелковый путь

Проект Дагестанских Огней называется "Шелковый путь" - в память о Великом Шелковом пути, по которому в древности и в средние века торговые караваны шли из Восточной Азии в страны Средиземноморья. "По преданию, участок торгового пути проходил именно здесь", - уточнил Гамзаев.

Из федерального бюджета проект, как победитель всероссийского конкурса, получит 75 млн рублей. Общая его стоимость, по словам Гамзаева, составляет 149 млн рублей. "На следующий год мы предусмотрим средства в местном бюджете, кроме того, планируется заложить средства в республиканском бюджете, а также привлечь внебюджетные источники финансирования", - пояснил он.

В настоящее время власти Дагестанских Огней ведут выбор организации, которая разработает проектно-сметную документацию "Шелкового пути". Полностью реализовать проект планируется до конца 2020 года.

Итоги первого конкурса благоустройства малых городов были подведены в 2018 году, после чего было принято решение, что конкурс станет ежегодным. В этом году на конкурс было подано 330 заявок из 77 субъектов РФ, к реализации одобрено 80 инициатив из 46 регионов. В общей сложности проекты-победители получат 5 млрд рублей - от 40 до 85 млн рублей каждый. Всего согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).