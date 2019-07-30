Российские географы изучают перспективы освоения земель в безлюдном районе горной Чечни

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники экспедиции Института географии РАН под руководством Алексея Гуни вышли к труднодоступному озеру Галанчож в горах Чечни. С этого момента ученые начинают новый этап экспедиции, призванной оценить возможности повторного освоения земель в Галанчожском районе, который после депортации чеченцев в 1944 году остается ненаселенным до настоящего времени, сообщает во вторник пресс-служба института.

"Экспедиция Института географии РАН проводит экспедицию в горных районах Чеченской Республики с целью оценки ресурсной емкости среднегорных и высокогорных ландшафтов Восточного Кавказа. С учетом разрушенных напашных террас, изменения агроклиматических условий ведения сельского хозяйства планируется обосновать перспективные ареалы освоения этих ландшафтов. При этом нельзя упускать из внимания невозможность их сплошного освоения ввиду отсутствия дорог, а также ввиду демографических факторов и смены предпочтений в условиях жизни современных поколений чеченцев… Сейчас экспедиция спустилась к Галанчожскому озеру, где приступает ко второму исследовательскому этапу", - говорится в сообщении.

Руководитель экспедиции, сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Института географии РАН Алексей Гуня рассказал, что за время предыдущего этапа ученые успели поработать в заброшенных селениях Хайбах, Чармах, Муши-Чу. "За несколько дней в Галанчожском районе мы встречали только медведей. Здесь живописная природа и много архитектурных памятников старины, древние башни органично вписываются в природный ландшафт. По возвращении в Москву опубликуем статью по итогам работы, сделаем несколько карт горных территорий Чечни", - сказал Гуня.

Участвовавший в работе экспедиции представитель Аргунского историко-архитектурного и природного музея-заповедника, исследователь Галанчожского района Хизар Яхьяев добавил, что на десятках башен, вайнахских святилищ, склепов и других объектах культурного наследия проведены технические работы - замеры, GPS-привязка фото- и видеосъемка с четырех сторон.

Галанчожский район располагается в горах на юго-западе Чечни, к югу от крупного села Ачхой-Мартан. Как административно-территориальная единица существовал в 1925-1944 годах, был воссоздан в 2012 году. В настоящее время правительство Чечни предпринимает попытки возродить жизнь в безлюдном районе: в частности, идет строительство асфальтовой дороги, по которой с равнины можно будет добраться в том числе на озеро Галанчож.