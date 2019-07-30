Проект новых маршрутов и арт-объектов в Пятигорске представят на форуме "Машук-2019"

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Проект "Гостеприимный Машук" будет представлен на Х Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", который в августе пройдет в Пятигорске (Ставропольский край), сообщила ТАСС во вторник автор проекта Арина Выводнова.

"Идея создания проекта родилась из того, что на Машуке часто проходят форумы, мы все его посещаем как культурное наследие, но, если взять верхнюю часть горы, она выглядит голый и пустой. Мы хотим первой частью проекта разработать арт-объекты и установить их на верхней части Машука. А второй частью - создать маршруты по Машуку, причем, не обычные туристические - они будут носить определенную специфику. У нас на данный момент разработаны два маршрута для людей, которые занимаются спортом", - сказала Выводнова.

По ее словам, особенностями таких маршрутов будут определенные локации по ходу движения, а также перепады высоты. Планируется проложить новые дорожки для этих маршрутов, а также обустроить те, которые есть.

"По поводу арт-объектов: мы будем проводить на форуме "Машук" конкурс среди всех желающих, в приоритете будут студенты, которые учатся по архитектурным направлениям. Хотим, чтобы они предложили концепцию создания арт-объектов, которые бы носили историческую значимость для Кавказа. И установить их на Машуке, чтобы он не был голый, и чтобы туристам было интереснее по нему ходить. Одно из главных условий - арт-объекты должны быть долгосрочными и не наносить экологический вред", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, арт-объекты планируется установить в верхней части Машука вдоль дороги, также рассматривается площадка рядом с Поляной песен.

О Машуке

Гора Машук - одна из популярных гор-лакколитов Ставрополья, ее высота - 994 метра над уровнем моря. На вершину горы проложена асфальтовая дорога, также туда можно подняться на канатке. На склонах горы обнаружено несколько минеральных источников, рядом расположены санатории, на Машуке находится озеро Провал, беседка "Эолова арфа", грот Лермонтова. На склоне горы Машук произошла дуэль, которая унесла жизнь русского поэта Михаила Лермонтова, на этом месте установлен обелиск.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет в три смены с 9 по 30 августа, в нем примут участие 3 тыс. человек.