Ученые обнаружили место самых северных гнездований вилохвостой чайки в России

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Ученые в ходе экспедиции в Карском море обнаружили места самых северных гнездований вилохвостой чайки в российской Арктике. Как рассказала ТАСС руководитель экспедиции, орнитолог Мария Гаврило, гнезда этих птиц были обнаружены на острове Шмидта архипелага Северная Земля.

"Мы подтвердили предполагавшееся ранее гнездование вилохвостой чайки на Северной Земле. Это первый факт гнездования вилохвостой чайки в столь высоких широтах в российской Арктике, для России это самая северная точка ее гнездования", - сказала Гаврило.

В России вилохвостая чайка гнездится в основном на территории Якутии. По словам собеседницы агентства, в Канаде, на Шпицбергене она гнездится в высоких широтах, и найденная точка заполнила пробел в этом ареале.