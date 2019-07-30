Глава Северной Осетии предложил создать селекционно-генетический центр семян

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров предложил создать на заброшенных землях в республике селекционно-генетический центр семян различных сельскохозяйственных культур для их экспорта в регионы России и за рубеж. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики по итогам встречи Битарова с заместителем руководителя аппарата правительства РФ Анатолием Кириенко.

"На этих площадях можно создать совместно с Владикавказским научным центром крупный селекционно-генетический центр, который бы экспортировал семена различных сельскохозяйственных культур не только в другие регионы России, но и за рубеж. Деятельность такого центра будет способствовать развитию аграрной науки и в целом сельского хозяйства, а также позволит обеспечить высокотехнологичными местами сотни жителей республики", - говорится в сообщении.

В настоящее время практически все земли, находящиеся в ведении Минобрнауки России, а ранее Федерального агентства научных организаций, заброшены и не обрабатываются должным образом. Речь, в частности, идет о земельных участках опытно-производственных хозяйств Пригородного и Правобережного районов, а также в городе Моздок.

Кириенко поддержал идею Битарова и пообещал взять данный вопрос под свой личный контроль и докладывать о работе по возобновлению использования этих земель по целевому назначению премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.