В Воронеже установили бюст Василия Маргелова на месте высадки первого десанта

ВОРОНЕЖ, 30 июля. /ТАСС/. Российские десантники установили бюст бывшего командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) Героя Советского Союза Василия Маргелова на месте первой в СССР высадки парашютного военного десанта, которая состоялась в 1930 году в Воронеже. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба городской администрации.

"В воронежском парке Победы монумент генералу армии, Герою Советского Союза Василию Маргелову открыли председатель Центрального совета Союза десантников Александр Роговченко и заместитель начальника Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина - Владимир Казаков. Бюст установлен на средства ветеранов-десантников, общественных и коммерческих организаций при содействии Союза десантников Воронежской области", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Воронежа.

По данным мэрии, в парке Победы в Воронеже также будет построен музей ВДВ, где разместят, в частности, личные вещи Маргелова, дневники Якова Мошковского, фотографии высадки в Воронеже первого в СССР парашютного десанта и другие экспонаты.

Генерал армии Герой Советского Союза Василий Маргелов (1908 - 1990) более 20 лет был командующим Воздушно-десантными войсками, провел в них реформу, сделав их самым мобильным объединением в боевой структуре Вооруженных сил СССР. В знак особого уважения десантники его назвали дядей Васей, а аббревиатуру "ВДВ" расшифровывали как "Войска дяди Васи".

О первом десанте

В парке Победы в Воронеже установлен памятный знак, посвященный высадке первого воздушного десанта из 12 человек, который состоялся 26 июля 1930 года в ходе первого учебно-тренировочного сбора Военно-воздушных сил Московского военного округа по прыжкам с парашютом, проходившего на базе 53-й воздушной эскадрильи.

Руководил сбором военный летчик Леонид Минов, его помощником был летчик Яков Мошковский. На месте аэродрома в Северном микрорайоне Воронежа, где базировалась 53-я воздушная эскадрилья, установлен памятник десантникам с надписью "Воронеж - Родина ВДВ".