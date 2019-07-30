Рассекреченные документы о подвиге Зои Космодемьянской переданы в тамбовский музей

ТАМБОВ, 30 июля. /ТАСС/. Копии архивных документов о подвиге советской разведчицы Зои Космодемьянской переданы в музейно-образовательный центр "Земля героев" в селе Осино-Гай Тамбовской области. Ранее документы были засекречены, сообщил во вторник журналистам президент Союза ветеранов военной разведки Александр Карпычев.

"Была проведена большая работа в архивах Министерства обороны и еще в одних архивах, которые мы не озвучиваем, для того, чтобы найти и по крупицам собрать правду о том, что случилось с этой девочкой. Главный смысл в том, что эти документы подтверждают факт подвига Космодемьянской. Документы теперь открыты. И все желающие могут с ними ознакомиться, приехав в музей села Осино-Гай", - сказал Карпычев.

По его словам, документы содержат сведения о боевых заданиях, которые выполняла Космодемьянская, составе группы, в которой она работала, протоколы допроса и другие сведения.

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской области. Во время Московской битвы она стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта. 29 декабря 1941 года, после продолжительных жестоких пыток, так и не выдав своих товарищей, Космодемьянская была казнена фашистскими захватчиками в деревне Петрищево Рузского района Московской области. Она стала первой женщиной, посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза.

Музей Зои Космодемьянской был создан в 1959 году на базе сельской школы села Осино-Гай, позже в экспозицию добавили материалы о ее брате Александре и другом жителе села Степане Перекальском. В 2018 году благодаря поддержке Российского военно-исторического общества в музее создали новые выставочные залы с мультимедийным оборудованием. Он получил статус музейно-информационного центра "Земля героев", став филиалом областного краеведческого музея.