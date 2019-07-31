Пятигорские альпинисты нашли в горах Приэльбрусья паспорт, пролежавший 40 лет подо льдом

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Группа альпинистов из пятигорского клуба "Фрилайн" при восхождении по малопопулярному маршруту в горах Приэльбрусья обнаружила остатки лагеря и советский паспорт, который пролежал подо льдом больше 40 лет. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель восхождения Михаил Попов.

"Мы ходили в сторону Эльбруса, в ущелье Кыртык, осваивали новый район Приэльбрусья и под одной из вершин нашли остатки лагеря. Там была палатка, аптечка, фляжка, другие вещи. Но самая ценная находка - это сохранившийся паспорт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фото в паспорте выцвело, но фамилия и имя, а также месяц и год рождения видны - Татарченко Андрей Федорович, август 1958 года. "Кроме того, в паспорте была записка с датой, где был указан 1978 год. Вероятно, именно тогда лагерь и накрыло лавиной. Все это время он был подо льдом", - сказал Попов.

Он отметил, что владелец паспорта был прописан в Краснодаре, а последнее место его прописки - общежитие МГУ. "Не понятно, кто это были: альпинисты или туристы. Попробуем в МГУ обратиться, если это был студент, он точно состоял в каком-то отряде, попробуем узнать. Человеческих останков мы там не нашли, поэтому надеемся, что люди смогли спастись", - добавил руководитель восхождения.

Попов отметил, что, когда сходят такие лавины со льдом, они могут не таять очень долгое время. По словам собеседника агентства, район, где были обнаружены остатки лагеря, малопосещаемый, но альпинисты планирует подняться туда вновь.