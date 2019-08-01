Первый в СКФО детский город профессий ProfiKids открыли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 1 августа. /ТАСС/. Первый в СКФО детский город профессий для детей от года до 14 лет с развивающими и образовательными программами открылся в Грозном (Чечня), говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"В Грозном, на территории торгово-развлекательного центра "Грозный Сити", появился первый на Северном Кавказе детский город профессий ProfiKids, который предлагает тематические интерактивные программы для детей в возрасте от года до 14 лет: развивающие занятия для малышей, групповые образовательные программы для школьников, необычные сценарии выездных мероприятий, праздников и шоу", - говорится в сообщении.

Строительство детского города велось чуть больше года при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Открытие комплекса позволило создать в регионе новые рабочие места.

"Детский комплекс позволит нашим детям освоить более 60 профессий в игровом формате. Здесь каждый ребенок сможет осознать свои склонности к той или иной трудовой деятельности, проверить способности и убедиться в собственных силах. Благодаря данному проекту создано 37 рабочих мест, однако данная цифра с каждым годом будет увеличиваться, поскольку к концу текущего года количество профессий будет доведено до 100", - сказал министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев, которого цитирует пресс-служба.

Как уточняет Минтуризма республики, концепция центра направлена на то, чтобы привить детям с самых ранних лет любовь к национальным ценностям чеченского народа. При входе в детский город профессий ProfiKids ребенок будет получать собственное удостоверение, чек на получение стартовой суммы в Банке, направление на медкомиссию, без которой обучение невозможно, и уже он направляется в центр занятости, где получает всю необходимую информацию и направление на первую работу.