Семь сел подключат к водоснабжению на Ставрополье в рамках нацпроекта

СТАВРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Новый водопровод построят в Новоалександровском районе Ставрополья до 2024 года, сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий. Создание водопровода позволит обеспечить питьевой водой семь сел с населением около 4,5 тыс. человек.

"В рамках федерального проекта "Чистая вода" предусмотрено строительство межпоселкового водовода "Восточный" в Новоалександровском городском округе. Сметная стоимость объекта составляет 362 млн рублей, срок реализации - с 2019 года по 2024 год", - сказал он.

Протяженность водопровода составит 36 километров, производительность - 6,8 тыс. кубометров в сутки. В настоящий момент идут конкурсные процедуры, заключить контракт на строительство планируется до конца августа 2019 года. В администрации городского округа пояснили, что строительство объекта позволить обеспечить питьевой водой жителей нескольких сел.

"Цель - обеспечить семь населенных пунктов питьевой водой, численность - около 4,5 тыс. человек. Сейчас там техническая вода, подземная, никаких больше источников водоснабжения там нет, единственный выход - строительство этого водопровода. Сейчас техническая вода используется в быту, а питьевую - люди покупают бутилированную, либо делают заявку о подвозе. Водопровод позволит полностью решить вопрос с водоснабжением", - пояснил ТАСС начальник отдела ЖКХ Андрей Щепин.

По данным краевого Министерства ЖКХ, более 95% жителей региона в настоящий момент обеспечены централизованным водоснабжением. Общая протяженность водопроводов составляет порядка 16,2 тыс. км. Ранее сообщалось, что около 20 населенных пунктов края не имеют централизованного водоснабжения. В двух муниципалитетах водопроводные сети построят в 2019 году.

В нацпроект "Экология" входит 11 федеральных проектов, в том числе "Чистая вода". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).