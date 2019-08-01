Более четверти котельных Владикавказа полностью готовы к отопительному сезону

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 августа. /ТАСС/. Около 30 из 108 котельных Владикавказа полностью готовы к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Всего на территории города расположены 108 котельных, из которых к сегодняшнему дню 29 полностью готовы к сезону. Также во Владикавказе готовы к подаче тепла 18 из 44 центральных тепловых пункта", - говорится в сообщении.

Кроме того, к отопительному сезону планируется заменить более 7 км теплотрасс. Замена изношенных участков трубопроводов проводится одновременно во всех районах города. Также утеплено и заменено более 5 км воздушных теплотрасс в разных районах города.

"Наша главная задача - основательно подготовить столицу республики к наступлению холодов. Сегодня я увидел качественную подготовку всего комплекса теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Прошлый отопительный сезон во Владикавказе прошел без аварийных ситуаций. Нужно и дальше улучшать динамику работы "Владикавказских теплосетей". Предприятие несет крайне важную социальную нагрузку", - цитирует пресс-служба главу АМС Бориса Албегова.

Как сообщалось, что всего по республике на подготовку к отопительному сезону в 2019-2020 году направлено более 405 млн рублей.