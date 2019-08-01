Сокращение пресной воды в арктическом озере не снизило популяцию редкой кильдинской трески

МУРМАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Популяция краснокнижной кильдинской трески, обитающей только в уникальном трехслойном озере на острове Кильдин в Баренцевом море, не пострадала из-за сокращения доли пресной воды. Об этом рассказали ТАСС в Мурманском арктическом госуниверситете (МАГУ) после подведения итогов состоявшейся в июле экспедиции сотрудников вуза к озеру.

Годом ранее ученые заявляли, что редкие реликтовые виды животных, в первую очередь обитающая только здесь кильдинская треска, могут полностью исчезнуть из-за сокращения в водоеме слоя пресной воды. Такие выводы были сделаны после масштабной комплексной экспедиции ученых нескольких вузов в 2018 году.

"Популяция кильдинской трески, внесенной в Красные книги РФ и Мурманской области, пока не пострадала, несмотря на фиксируемые изменения в экосистему озера", - сообщили в МАГУ.

Трехслойное озеро

Озеро Могильное не имеет аналогов в России и в Арктике. Оно уникально тем, что, находится на острове и сообщается с морем только под землей: морская вода поступает в него, просачиваясь через горные породы. "Ближайшие аналоги Могильного - тропические "медузовые" озера, например, архипелага Палау. Причем, это арктическое озеро похоже на тропических собратьев и по животному миру - например, в его морском слое тоже кишат медузы", - рассказали в вузе.

Помимо соленой воды, в озере есть еще два слоя. Сверху это пресная вода, а внизу - слой сероводорода, в котором жить могут только бактерии, которые и вырабатывают сероводород. Наиболее уникальны обитатели соленого слоя - реликты, оставшиеся в озере с древних времен, когда оно было морской лагуной.

Самый знаменитый и один из самых крупных из них кильдинская треска, нигде более в мире не встречающаяся разновидность обычной (атлантической) трески, на нее в ходе экспедиции и было обращено особое внимание. Это некрупный, обычно весом менее килограмма, вид трески, который, возможно, когда-то был распространен в северных морях, но сохранился только в озере Могильном, которое много тысячелетий назад оказалось отрезанным от моря. Она обитает в соленом слое озера, иногда поднимаясь в пресный. Живет такая треска 8-9 лет, одна самка ежегодно весной мечет более 1 млн икринок, питается треска мелкими разнообразными и своими же мальками.

Исследования, проводившиеся около 10 лет назад, зафиксировали численность кильдинской трески в пределах 2-4 тысяч особей. При этом ученые оценивают ситуацию с этим видом как критическую, на грани исчезновения - из-за ограниченного ореола обитания и скудной кормовой базы в озере.

Кроме нее, большой интерес представляют редкие растения, находящиеся в прибрежной зоне озера. Семь видов включены в Красную книгу Мурманской области, а радиола розовая - также и в Красную книгу России. А в прошлом году во время экспедиции ученые впервые обнаружили на острове еще одно уникальное для региона растение. Это цветок, который ранее был зафиксирован только на Дальнем Востоке и Аляске - представитель популяция ириса арктического (щетинистого), единственный представитель ирисов за Полярным кругом.

Опасные изменения

Озеро Могильное сохраняется в нынешнем состоянии многие тысячи лет, но в последние годы ученые отмечают опасные изменения в нем. При этом, хотя открыто и впервые обследовано оно было еще в 19-м веке, до сих пор глубокого систематического исследования этого уникального озера не проводилось. Механизм сохранения в нем трех разных слоев воды и сосуществования разных обитателей - морских и пресноводных - также до конца не изучен.

Специалисты МАГУ проводят масштабные экспедиции к озеру уже второй год. Исследования проводятся на грант Русского географического общества. В экспедициях также участвовали ученые из МГУ и СПбГУ. Озеро изучают биологи, химики, проводятся подводные спуски водолазов.

По данным ученых, в Могильном начал нарушаться баланс слоев. Как рассказали в вузе, исследования, выполненные в ходе экспедиции этого года, подтвердили негативную динамику в экосистеме озера, "По сравнению с 2000-ми годами поверхностный слой стал на 1 м тоньше, а его соленость возросла. Сероводород распространился на 1 м выше, и сероводородная зона в настоящий момент занимает половину глубины озера", - сказали в МАГУ.

По мнению ученых, изменения в различных слоях озера имеют разную природу. "Если истончение, повышение солености поверхностного слоя связаны, вероятно, с климатическими изменениями, то подъем сероводорода обусловлен локальными причинами. Выдвинута гипотеза об уменьшении проницаемости дамбы, через которую пресная грунтовая вода просачивается в озеро, и усилении застойных явлений в озере", - отмечают в вузе.

Это отражается и на обитателях озера. Им остается все меньше места. За последние 10 лет здесь исчезли несколько видов животных так называемого придонного сообщества - например, отдельные виды многощетинковых червей и двустворчатых моллюсков. При этом ученые говорят, что повторное заселение озера такими морскими видами очень затруднено. Личинки в принципе могут попасть в озеро вместе с водой через грунт, но на пути их ждут участки с низким содержанием соли в воде, что помешает им выжить.

Но самый известный обитатель, кильдинская треска, к изменениям приспособилась и не теряет численности, что подтвердили проведенные в текущем году исследования.

Охрана и исследования

Участники экспедиций исследовали и еще один уникальный водоем - Третий ковш губы Ивановской Баренцева моря. Это небольшой природный бассейн, соединенный с другими ковшами и через них с губой узкими проливами. Он, как и озеро Могильное, является трехслойным. Однако в нем существенных изменений ученые не обнаружили.

По мнению участников экспедиции, это дает возможность предполагать, что изменения в озере Могильном не обусловлены глобальными факторами, такими как изменение климата. При этом ученые считают необходимым продолжить подробное изучение этих уникальных объектов и обеспечить их охрану, чтобы предотвратить разрушение их экосистемы.

Так, побережье губы Ивановской охраняется как региональный памятник природы, где обитают редкие виды растений и животных, находятся гнездовья птиц и лежбища ластоногих. "А вот непосредственно акватория губы в охранную зону не входит, несмотря на присутствие там уникальной для региона флоры и фауны. Необходим охранный статус и для озера Могильного", - сказали в вузе.

Работы на грант РГО на сегодня завершены. Но ученые намерены продолжить исследования, для чего необходимо новое финансирование, сообщили в вузе.