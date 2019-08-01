На Камчатке появится первый центр цифрового образования детей "IT-куб"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Первый центр цифрового образования детей "IT-куб" будет создан на Камчатке в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Первый центр цифрового образования детей "IT-куб" будет создан в Камчатском крае до конца 2021 года. Камчатка победила в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учащиеся центра получат возможность пройти предпрофессиональную подготовку в сфере IT-технологий. Они научатся создавать мобильные приложения, настраивать и администрировать персональные компьютеры и серверы, создавать локальные сети и домены. Проект "IT-куб" реализуется в крае в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование".

"У камчатских детей появится еще одна возможность получать бесплатное качественное образование в сфере цифровых технологий, ведь интерес подрастающего поколения к IT-технологиям растет. Юные специалисты в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий будут осваивать актуальные направления, которые им пригодятся в будущем", - приводятся в сообщении слова замминистра образования и молодежной политики Камчатского края Юлии Гореловой.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.