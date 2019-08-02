В Приамурье восстановлено более 50 км автодорог, пострадавших во время паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Дорожники в Амурской области восстановили 54 км дорог регионального значения, которые пострадали во время паводка, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"На сегодня дорожными организациями восстановлены проезды по 21 участку автомобильных дорог, имеющих статус регионального значения. Общая протяженность восстановленных дорог составляет 54 км", - говорится в сообщении.

Как уточняется, всего подтопление дорог произошло на территории 17 районов области. Подверглись разрушению и находятся под наблюдением дорожных организаций 11 мостов и 81 участок дорог регионального значения. Из них на 24-х участках проезд для транспортных средств закрыт, на остальных движение автотранспорта затруднено или осуществляется по одной полосе.

"В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках области подтоплению и разрушению подверглось 212 участков автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 230 км. В настоящее время проезд осуществляется практически на всех участках автомобильных дорог местного значения, на двух участках временно ограничен. Задействовано 67 единиц дорожной техники", - отмечается в сообщении.

Подрядными организациями организован мониторинг уровня воды на прилегающих к автомобильным дорогам территориях и дежурство на подтопленных и разрушенных участках.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. На утро 2 августа в регионе подтоплено 39 населенных пунктов, в которых в воде оказались 463 жилых дома с количеством жильцов 990 человек. Также подтоплены более 60 участков домов, без электричества остаются 11 населенных пунктов. Эвакуированы 2,5 тыс. человек.