В Бурятии свыше 300 домов может подтопить из-за разлива реки Селенга

ТАСС, 2 августа. Свыше 300 жилых домов в Бурятии находятся в зоне возможного подтопления Селенгой - крупнейшей рекой, которая впадает в Байкал. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального ГУ МЧС.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что дожди в Монголии могут привести к росту уровня воды в Селенге, что осложнит паводковую обстановку в регионе.

"В [селе] Сотниково произошел подмыв береговой линии реки Селенга. В зону возможного подтопления попадает 368 жилых домов. Силами местной администрации проведено оповещение населения", - говорится в сообщении.

По данным на 12:00 местного времени (6:00 мск), уровень воды в Селенге составляет 171 см. При этом критической является отметка в 330 см. "По прогнозу Бурятского гидрометцентра, 4 августа уровень воды достигнет 226 см, при данной ситуации ожидается подтопление низких участков поймы", - отметили в управлении.

МЧС продолжает отслеживать паводковую ситуацию в Бурятии. При этом, по оценке синоптиков, значительное ухудшение погоды в ближайшие сутки не прогнозируется.

На прошлой неделе из-за сильных дождей в Бурятии начались паводки. Подтопило дороги, дворы и подвалы в четырех районах республики. Отрезанными остаются села Тохой и Укырчелон, ограничено движение на трех участках местных автодорог. По данным регионального ГУ МЧС, в четверг река Джида подтопила 25 дворов в одноименном селе.

Ранее в Джидинском районе Бурятии из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации.