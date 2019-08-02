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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В выходные на территории региона ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Сильные ливни, град и шквалистый ветер ожидаются в Крыму 3-4 августа 2019 года. Сообщение о штормовом предупреждении опубликовано на официальном сайте Главного управления МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму на 3-4 августа. В связи с прохождением южного циклона во второй половине дня 3 и в течение суток 4 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал - 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Крыма воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаясь в квартире или на работе.

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