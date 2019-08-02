Проект помощи бездомным животным на Ставрополье представят на молодежном форуме "Машук"

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Проект "Преданное сердце", направленный на помощь бездомным животным, в том числе поиск для них хозяев, будет представлен на Х Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", который в августе пройдет в Пятигорске. Об этом сообщила ТАСС в пятницу автор проекта, студентка из Кисловодска Луиза Зекеева.

"Будем помогать пункту временного содержания животных в Кисловодске, который работает по программе "отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск", пристраивать собак новым хозяевам после стерилизации. Эта программа поможет приостановить размножение бездомных животных. Также мы хотим регулярно проводить акции и призывать людей к тому, что если они завели питомца, то должны нести за него ответственность. Потому что 70% бездомных животных - это те животные, которых люди сами выкидывают. Мы хотим донести, какие масштабные последствия есть у таких поступков", - сказала Зекеева.

Автор проекта добавила, что вместе с единомышленниками она планирует устраивать акции по сбору корма и медикаментов.

"Еще мы хотим сделать площадки для выгула собак. Для этого мы выбрали несколько мест в Кисловодске. Есть одна заброшенная площадка, она давно функционировала, там дрессировали собак, сейчас она находится в заброшенном состоянии. Мы бы хотели ее восстановить", - сказала она.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет в три смены с 9 по 30 августа, в нем примут участие 3 тыс. человек.