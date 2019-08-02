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Причал в Киришах Ленинградской области позволит начать круизное судоходство на реке Волхов

Он включен в новый теплоходный речной маршрут "Старая Ладога - Великий Новгород"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Круизный теплоход, на борту которого больше 200 человек, впервые за 50 лет пришвартовался в Киришах Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Пробный заход выполнил теплоход "Сергей Есенин", выполняющий рейс по маршруту "Москва - Великий Новгород - Москва". Швартовка прошла успешно, причал готов принимать суда подобного класса", - говорится в сообщении.

Строительство причала длиной почти 90 м в Киришах было завершено в конце июля.

Проект возведения сети речных причалов в наиболее посещаемых туристами населенных пунктах запущен в регионе в 2017 году. Уже работают причалы в Старой Ладоге, Дубровке, Свирьстрое и на Ореховом острове в истоке Невы.

Причал в Киришах включен в новый теплоходный речной маршрут "Старая Ладога - Великий Новгород".

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