В Бокситогорске отремонтировали дома к 92-летию Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области направили порядка одного миллиарда рублей на благоустройство Бокситогорска, где 3 августа отметят 92-летие региона. На эти деньги отремонтировали 37 домов, магистральные теплосети и дороги, обустроили четыре новых общественных пространства, рассказал журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов Роман Марков.

Ежегодно Ленинградская область определяет один из своих городов в качестве центра проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню рождения региона, с 2013 года руководство региона взяло за практику финансировать подготовку таких городов к празднику и комплексные работы по улучшению городской среды.

"Мы приняли решение по всем программам, которые работают в области, собрать все деньги, которые предназначаются для Бокситогорского района, и объединили их под одной идеей - сконцентрировать это все на подготовке к празднику. <...> В общей сложности мы аккумулировали около миллиарда рублей по всем направлениям, и все эти деньги работают на одну идею - 92-я годовщина и под одной концепцией", - сказал зампред главы региона.

Он пояснил, что эта сумма складывается из средств, предусмотренных программой "Благоустройство" (порядка 100 млн рублей), 424 млн рублей были запланированы на ремонт домов, еще 100 млн рублей дала программа по дорогам, помимо этого, все средства, выделяемые бюджетом на проведение Дня Ленобласти, направили также в Бокситогорск.

На проведение дня Ленинградской области в 2019 году претендовали Всеволожск и Луга, но конкурсная комиссия и власти рассудили, что Бокситогорску нужно отдать приоритет. Как пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, причин тому было несколько. "Мы понимали, что иных шансов вложиться разово в инфраструктуру Бокситогорска, кроме как провести День Ленинградской области, у нас нет. Бокситогорск, к сожалению, на тот момент имел целый комплекс накопленных проблем", - сказал Дрозденко, добавив, что в пользу Бокситогорска также сыграло и то, что город в этом году отмечает свое 90-летие.

Капитальный ремонт и новые общественные пространства

В Бокситогорске подготовка к празднованию Дня Ленинградской области включила в себя капитальный ремонт 37 домов за счет бюджета и еще 15 зданий за счет спонсорских и иных внебюджетных источников, ремонт магистральных теплосетей, а также ремонт дорожного покрытия и благоустройство. В центре появились четыре новых благоустроенных общественных пространства с wi-fi. Отремонтировали и местный стадион, где над трибунами установили убирающийся складной навес оригинальной конструкции, который убережет зрителей от непогоды. На въезде в город установили большую фигуру медведя, копирующую элемент местного герба, появились фонтан с подсветкой в центре и новая набережная.

"Это останется не только для праздника, это останется навсегда в Бокситогорске. После того, как мы все разъедемся, в городе останется такая городская среда, куда можно совершенно спокойно, с большим удовольствием, приехать из близлежащих городов, провести выходные", - сказал Марков.

О празднике

Праздник, посвященный 92-й годовщине со Дня образования Ленинградской области, состоится в Бокситогорске 3 августа, в программе особый акцент будет сделан на теме здорового образа жизни: традиционное шествие делегаций муниципальных районов задумано в стилистике парада физкультурников 30-х годов. Концепция праздника обусловлена трудовой и спортивной славой города, который возник в эпоху увлечений массовым спортом и парадами-праздниками.

Бокситогорск превратят в спортивную столицу региона, куда приедут делегации со всех районов Ленинградской области, представляя разные виды спорта. Огонь олимпийской славы страны и области вынесут олимпийские чемпионки : "королева" советской легкой атлетики Татьяна Казанкина и уроженка Бокситогорска, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Любовь Мухачева, после чего начнется праздничное шествие.

Главное действие праздника развернется на стадионе "Металлург" - представление в стилистике СССР с участием акробатов, гимнастов, танцоров. Перед гостями выступят известные артисты России, а хедлайнером концерта станет народный артист РСФСР Лев Лещенко, рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области. Также жителей города и гостей праздника ждут гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса", ярмарка "Город мастеров" и молодежный фестиваль здорового образа жизни. Завершится празднование 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области фейерверком.