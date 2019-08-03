Самолет-амфибия Бе-200 за сутки вылил на горящие леса в Якутии почти 100 тонн воды

ЯКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Самолет Бе-200 МЧС России за прошедшие сутки совершил 18 вылетов и вылил на горящие леса Якутии почти 100 тонн воды, сообщается в субботу на сайте регоинального главка МЧС.

"Самолет Бе-200 Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России за сутки произвел 18 сбросов и слил 92 тонны воды. Вертолеты Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России находятся в Якутске и поселке Батагай в готовности [к вылету для защиты населенных пунктов]", - сказано в сообщении.

С начала пожароопасного сезона авиация МЧС России чтобы устранить угрозу населенным пунктам совершила 224 сброса, вылив над горящими участками 775 тонн воды.

По оперативным данным "Авиалесоохраны", на территории Якутии действует 118 природных пожаров на общей площади 1 216 064 га. Ситуацию усугубляет отсутствие осадков, сухая и ветреная погода.