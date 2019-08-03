Власти Северной Осетии найдут новое помещение для сгоревшей фабрики народных инструментов

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Республики Северная Осетия найдут новое помещение для единственной на Кавказе фабрики по изготовлению и ремонту народных инструментов, которая сгорела 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и транспорта региона.

"Мы готовы оказать помощь предприятию. В кратчайшие сроки найдем помещение для пострадавших производств, чтобы они возобновили работу", - сказал министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов, которого цитирует пресс-служба.

По словам Бутова, пожар нанес значительный ущерб зданию, мастерским и изделиям. Этаж, где находилось производство, полностью сгорел. Для того, чтобы оценить нанесенный ущерб, необходимо произвести разбор завалов на месте происшествия.

Директор фабрики "Фандыр" Тамерлан Ужегов отметил, что поиск нового помещения является первоочередной проблемой. "Необходимо в первую очередь найти помещение для возобновления производства. Работникам нужно выплачивать заработную плату", - сказал он.

Пожар произошел 2 августа в двухэтажном здании в результате взрыва газа. На первом этаже располагался цех по обработке шерсти, на втором - фабрика по изготовлению музыкальных инструментов, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров. В результате пострадали 12 человек, семь из них были госпитализированы, на данный момент в больнице остается один пострадавший. СК по данному инциденту проводит следственную проверку.