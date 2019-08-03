День Ленинградской области в ближайшие два года проведут во Всеволожске и Тосно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. День Ленинградской области, который по традиции ежегодно отмечают в одном из районных центров региона, в 2020 году пройдет во Всеволожске, а в 2021 году - в Тосно. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как отметили в пресс-службе, центр празднований будет носить статус символической столицы региона. "Всеволожск наделен статусом столицы Ленинградской области в 2020 году, а Тосно - в 2021 году", - говорится в сообщении.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что благодаря такому статусу города смогут претендовать на получение дополнительных средств на благоустройство. "Определение одного из городов "столицей" на один год позволяет нам концентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства", - привели слова Дрозденко в пресс-службе.

В областном правительстве отметили, что объем финансирования каждого из этих городов в преддверии праздника будет не менее 200 млн рублей.

В 2019 году День Ленинградской области отмечается в Бокситогорске, в субботу там проходят торжественные мероприятия по случаю 92-й годовщины образования региона. На праздник приехали представители консульского корпуса от Австралии, Анголы, Армении, Республики Беларусь, Болгарии, Венгрии, Гватемалы, Гвинейской Республики, ФРГ, Греции, Республики Индия, Киргизской Республики. "Также в числе зарубежных гостей - представители КНР, Республики Корея, Латвии, Литвы, Мальты, Королевства Норвегия, Пакистана, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Таджикистана, Финляндии, Эстонии, Сальвадора и Японии", - добавили в региональном правительстве. Также на праздник прибыли представители субъектов РФ.

В Бокситогорске в честь праздника открыли "Аллею спорта" - на ней олимпийские чемпионы высадили 39 кленов. Кроме того, в городе провели различные мероприятия по благоустройству. "Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути, новый город. Теперь наша задача - чтобы такие же перемены увидели и почувствовали жители Всеволожска, а затем - Тосно", - подчеркнул Дрозденко на праздновании.