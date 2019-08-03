В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы

МАХАЧКАЛА, 3 августа./ТАСС/. Власти Дагестана проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой планируется построить завод по переработке рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"Предварительно рассмотрена территория для размещения рыбоперерабатывающего завода ориентировочной мощностью около 40 млн условных банок продукции", - сказал министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев в ходе совещания о развитии рыбной отрасли на территории Дагестана. Его слова приводит пресс-служба.

По словам министра, на заводе планируется наладить высокотехнологичное производство, это позволит повысить качество продуктов благодаря глубокой переработке.

Для развития рыбной отрасли в регионе планируется увеличить количество отлавливаемой рыбы. "Мы хотим увеличить количество отлавливаемой рыбы, после чего планируется организация переработки непосредственно на территории региона", - сообщил в ходе встречи председатель Ассоциации рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Краснодарского края Юрий Атанов. Он пояснил, что 1 августа в Каспийское море уже направлено два рыбодобывающих судна.

Карачаев отметил, что в регионе необходимо начать работы с отловом и переработкой кильки. "В Дагестане имеются огромные запасы кильки - около 450 тыс. тонн, это самые большие запасы в России, при этом рекомендуемый наукой объем изъятия составляет 95 тыс. тонн в год. В прошлом году, например, было добыто всего 1,2 тыс. тонн кильки. Сейчас мы изучаем ситуацию и уже видим, что концентрация кильки есть между Махачкалой и Дербентом, до конца года планируем, что здесь будет работать уже 6 судов, если подтвердятся запасы, в будущем их количество увеличится и будет уже от 20 до 30 судов", - сказал министр.

Премьер-министр Дагестана Артём Здунов предложил создать в Махачкале специализированный рыбный рынок, который также станет интересным местом для туристов. "Мы должны свою рыбу официально представлять, независимо от ее количества и других факторов", - добавил он.

По итогам заседания в регионе будет создана дорожная карта для реализации принятых решений.