В одном из районов Еврейской АО возводят дамбы для защиты сел при прохождении паводка

ТАСС, 4 августа. Специалисты и волонтеры возводят дамбы для защиты населенных пунктов Ленинского района Еврейской автономной области из-за повышения уровня воды в реке Амур, сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

Пик большой воды в муниципальном образовании ожидают к середине следующей недели.

"В районе идет активное укрепление заградительных сооружений. В селах Ленинском и Кукелево сотрудники МЧС совместно с волонтерами возводят дамбы. Работа практически не прекращается, чтобы защитить жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Устанавливаются и выделенные району водоналивные дамбы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее губернатор ЕАО Александр Левинталь провел оперативное совещание с руководством района, главами поселений, сотрудниками МЧС, прокуратуры и полиции. По завершении совещания межведомственная комиссия посетила склад, где хранится запас вещей первой необходимости на тот случай, если паводковая ситуация обострится. Губернатор отметил, что, если имеющихся средств не будет хватать, регион в силах выделить дополнительные материальные ценности из резервов.

Уровень реки Амур в Ленинском районе за сутки поднялся на 38 см. По прогнозам, в пик паводка он может достигнуть уровня 905 см при отметке "Опасное явление" в 920 см.