Власти Амурской области намерены запретить проживание в аварийных домах

ТАСС, 4 августа. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству юстиции региона подготовить предложения для изменения федерального законодательства в части запрета на проживание в аварийных домах. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

В настоящее время в Приамурье подтопленными остаются 54 дома, 1110 приусадебных участков. Эвакуированы 2394 человека, 229 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

"При проверке выявлено несколько фактов, когда люди продолжали жить в домах, признанных непригодными для проживания еще после наводнения 2013 года, при этом государственные выплаты на переселение они получили. В связи с этим губернатор Василий Орлов поручил министерству юстиции области подготовить предложения для изменения федерального законодательства в части запрета на проживание в домах, признанных аварийными", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Амурской области уточнили, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) зампредседателя правительства Ольга Лысенко предложила сократить сроки, установленные законом на производство выплат пострадавшим с 30 дней до 10. Губернатор Василий Орлов поручил министерству юстиции "проработать вопрос" и дать предложения в понедельник к очередному заседанию КЧС. Также Орлов рекомендовал "Почте России" на время ЧС перейти на режим работы без выходных, чтобы все выплаты, которые в том числе передаются по почте, люди могли получать максимально оперативно.

В правительстве также сообщили оперативную обстановку по ситуации на подтопленных территориях. В районах, где паводок уже прошел, реки продолжают убывать: Зея в Мазаново опустилась на 37 см за сутки, в Суражевке - на 91 см, в Малой Сазане - на 93 см, Белогорье - на 21 см. В Мановском районе военнослужащие 35-й армии Восточного военного округа проводят дезинфекцию. Другие районы готовятся принять пик паводка: в Архаринском районе в селе Архаре оборудовано два ПВР, эвакуированы 153 человека, из них 90 детей. В ПВР - 35 человек, 29 - в больнице.

Выплаты пострадавшим

Сотрудники администраций подтопленных в Амурской области сел приняли 1638 заявлений по подтопленным домам. Предварительная потребность для выплат пострадавшим составляет 71,1 млн рублей.

"По состоянию на 4 августа, администрациями подтопленных сел принято 1638 заявлений по подтопленным домам. Предварительная потребность на выплаты пострадавшим - 71,1 млн рублей из резервного фонда",- говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Амурской области уточнили, что министерство социальной защиты региона уже выплатило пострадавшим от паводка 5,3 млн рублей. Для организации оперативной выплаты специалисты выезжают в села.