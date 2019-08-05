Около 300 построек в зоне реконструкции 26 километров трассы "Кавказ" выкупят в Ингушетии

МАГАС, 5 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены выкупить около 300 земельных участков и построек, находящихся в зоне реконструкции 26-километрового участка федеральной автодороги (ФАД) "Кавказ" на территории региона. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства Руслан Лечхаджиев после выездного совещания на реконструируемом участке дороги.

"Всего 280 участков, плюс 20 участков сельхозназначения. В этих 280 участках есть частные дома - это 70%, остальные - это объекты коммерческой недвижимости. Все эти объекты будут выкупаться", - отметил он.

В свою очередь премьер Ингушетии Зялимхан Евлоев сообщил ТАСС, что выкуп построек и участков будет производиться за счет федеральных средств, поскольку в региональном бюджете таких денег нет. "Это изъятие на платной основе. Бюджет на этот участок ограниченный, если кто-то попытается на этом заработать, то у него это не получится. Земли, которые будут выкупаться, находятся в государственной и муниципальной собственности. Есть земли, находящиеся и в частной собственности. Есть участки, где необходимо выкупать и жилые строения, и коммерческие, это все будет учитываться при оценке стоимости", - подчеркнул Евлоев.

Участок трассы "Кавказ" длиной 26 км начали реконструировать в Ингушетии 13 сентября 2018 года. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос.