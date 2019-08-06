В Магаданской области закрыто движение по федеральной трассе

ТАСС, 6 августа. Движение на двух участках федеральной трассы Р-504 "Колыма" в Магаданской области закрыто из-за осыпи и размыва, вызванных ливневыми дождями. Об этом ТАСС сообщили в ФКУ Упрдор "Вилюй".

"Движение на участках 1083-го км (Оймяконский улус, в 130 км от поселка Усть-Нера) и 1562-го км федеральной трассы Р-504 "Колыма" закрыто для всех видов транспорта в связи со сходами селей и размытием дорожного полотна. Ведутся восстановительные работы", - сообщили в учреждении.

Там пояснили, что в районе 1083-го км федеральной трассы произошло два схода каменной осыпи. "Последствия первого селя на протяжении 200 метров удалось ликвидировать, однако следом за ним сошла еще одна каменная масса. В район происшествия направлена дополнительная техника", - сказал собеседник агентства.

Также в связи с продолжительными проливными дождями и подъемом уровня воды в реке Нехай произошел размыв временной объездной дороги в районе капитального ремонта моста на 1562-м км федеральной автодороги. "Значительный подъем воды из-за дождей пока не позволяет произвести отсыпку полотна в этом районе. Организовано круглосуточное дежурство дорожной техники", - отметили в ФКУ.

Сильные дожди начались в округах Магаданской области в воскресенье, 4 августа. Во вторник стихия распространила свое влияние на Магадан и Ольский городской округ. Передано экстренное предупреждение. Региональные подразделения МЧС РФ работают в режиме повышенной готовности.