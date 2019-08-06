Подготовка крупнейшего в РФ телескопа к работе должна завершиться 1 октября

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Подготовка к работе крупнейшего в России телескопа БТА, на котором на время доработки обновленного зеркала было решено установить старое, по плану должна завершиться 1 октября. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель директора Специальной астрофизической обсерватории РАН по научной работе Дмитрий Кудрявцев.

"Сроки [подготовки телескопа к работе] не корректировались, работы идут в соответствии с графиком. [Они должны завершиться] 1 октября при условии хороших погодных условий во время проведения тестовых наблюдений", - сказал Кудрявцев.

БТА (большой телескоп азимутальный) - один из крупнейших в мире телескопов, диаметр его главного монолитного зеркала составляет 6 м. БТА установлен в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз в горах Карачаево-Черкесии на Западном Кавказе.

Первое зеркало, установленное на БТА в 1975 году, оказалось некачественным - значительную часть его поверхности занимали оставшиеся в стекле пузыри воздуха. Через четыре года на телескоп было поставлено второе зеркало, которое использовалось до 2018 года. Поверхность этого зеркала тоже деградировала, поэтому первое зеркало отправили на Лыткаринский завод оптического стекла, где с него сняли слой толщиной около 8 мм и заново переполировали.

В феврале 2018 года обновленное первое зеркало вернули в обсерваторию и установили на телескоп. Первые измерения показали, что оно не вполне соответствует техническому заданию. В начале июня руководство обсерватории решило снять обновленное зеркало с телескопа. Окончательное решение о судьбе обновленного зеркала будет принято межведомственной комиссией с участием представителей Специальной астрофизической обсерватории РАН, Лыткаринского завода и НПО "Оптика".