В Амурской области восстановлен проезд еще в десяти населенных пунктах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 августа. /ТАСС/. Проезд восстановлен еще в десяти населенных пунктах Амурской области, где введен режим ЧС из-за паводка, сообщается на сайте регионального правительства.

В Амурской области с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.

"Восстановлено транспортное сообщение еще с десяти населенными пунктами Приамурья", - говорится в сообщении.

Без транспортного сообщения пока остаются десять населенных пунктов - один в Зейском районе, три в Ромненском, два в Серышевском, три в Архаринском и один в Михайловском районах. За минувшие сутки вода ушла с 10 участков автодорог, но еще сохраняется на 39 участках.

В регионе остаются подтопленными 39 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях, 25 частных жилых домах, более 1,2 тыс. придворовых территорий. Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано почти 2,4 тыс. человек, в том числе 828 ребенка, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 184 человека, из них 67 детей, у родственников расселены 2202 человека, из них 761 ребенок. Эвакуированные размещены в четырех ПВР.

"Пострадавшему населению пожарные и спасатели продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий паводка: очищают территорию от мусора, выносят из домов мебель для просушки, ремонтируют мостовые переходы, сушат дома при помощи тепловых пушек, развозят хлеб и бутилированную воду, проводят дезинфекцию территорий и колодцев", - отмечается в сообщении.

В пострадавшие районы ежедневно на вертолетах доставляются продукты питания, бутилированная вода и другой гуманитарный груз. Всего с начала паводка доставлено более 105 тонн грузов. В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка в области задействованы 1001 человек, 209 единиц техники, 31 плавательное средство.