Концерты и выставки пройдут в Свердловской области в Дни культуры Ингушетии

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Дни культуры Ингушетии начались в среду в Свердловской области - ансамбль народного танца республики даст концерты в шести городах, а также пройдут фотовыставки. Об этом сообщила пресс-служба главы Ингушетии.

"В Свердловской области сегодня открываются Дни культуры Республики Ингушетия, концерты пройдут в шести городах региона и продлятся до 8 сентября. Первый концерт пройдет уже сегодня в городе Тугулым, на сцене с танцевальной программой выступит ансамбль народного танца "Ингушетия". Уже завтра артисты выступят в Алапаевске, 9 августа ансамбль посетит город Реж, 10 августа - Сысерть и завершит свой гастрольный тур 11 августа выступлением на ярмарке в Ирбите", - говорится в сообщении.

Также в здании Главпочтамта в Екатеринбурге откроется фотовыставка, посвященная традициям и особенностям культуры Ингушетии. "На выставке будут представлены снимки и уральских фотографов, сделанные в Ингушетии. В Центре северокавказской культуры и кухни "Рохел" в Екатеринбурге состоится презентация туристического потенциала республики - гостям будут показывать видеоролики о курорте "Армхи", а также раздавать информационные буклеты", - уточнили в пресс-службе.

Дни культуры Ингушетии проходят в Свердловской области шестой год подряд. Ранее сообщалось, что в марте власти Ингушетии подписали два соглашения о сотрудничестве с делегацией из Свердловской области по пяти направлениям: туризм, культура, спорт, СМИ и архивное дело.