Российские путешественники проплыли 400 км по Енисею на копии казачьего струга

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Струг "Такмак", построенный по образцам казачьих судов XVII века, совершил переход по Енисею от Красноярска до Енисейска в 400 км. Это первый столь масштабный поход "Такмака", сообщил в среду ТАСС руководитель экспедиции, член Русского географического общества Денис Рогозин.

"Дошли [до Енисейска], восемь дней мы шли, прошли 400 км от Красноярска до Енисейска", - сказал Рогозин. Он отметил, что это первый столь протяженный переход струга.

По его словам, примерно треть времени путешественники шли на веслах, остальное время сплавлялись по течению. Парус использовался мало, так как почти все время был встречный и боковой ветер. Экипаж состоял из шести человек.

"Казачинский порог (один из самых сложных для судоходства на Енисее) прошли без проблем. Там есть диспетчерская служба, которая контролирует проход судов, остальное дело техники", - сказал собеседник агентства.

В прошлом маршрут Енисейск-Красноярск был оживленным торговым путем. По нему в начале XVII века плыл отряд Андрея Дубенского, основателя Красноярска.

"Такмак" был спроектирован и построен в 2016 году Рогозиным по образу казачьих деревянных лодок прошлых столетий, успешно прошел испытания на Абаканской протоке и Красноярском водохранилище. Это парусно-гребное деревянное судно длиной 10 метров оснащено тремя парами весел и прямым парусом площадью 16 квадратных метров. На подобных судах русские первопроходцы осваивали Сибирь.