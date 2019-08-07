Минтруд Дагестана в ноябре завершит переобучение около 800 лиц предпенсионного возраста

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Переобучение граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в Дагестане в текущем году планируют завершить в ноябре, всего его пройдут около 800 человек, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду РФ проанализировать причины неисполнения в установленный срок мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Проект не исполняется, в частности, в Дагестане и Ингушетии, низкие показатели (менее 6% от плана) - в Карелии, Якутии, Чувашии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Челябинской, Ульяновской областях.

"Начало профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в Дагестане запланировано на август, завершится обучение в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития республики, всего в этом планируется переобучить 798 человек предпенсионного возраста. На сегодня с просьбой помочь в выборе специальности для переобучения обратились более 800 человек. "На данном этапе центрами занятости в муниципальных районах и городских округах Дагестана проводятся конкурсные процедуры по отбору образовательных учреждений для обучения граждан предпенсионного возраста", - сообщили в ведомстве. Согласно условиям проекта, длительность учебного процесса для лиц предпенсионного возраста не будет превышать трех месяцев.

Ранее сообщалось, что на переобучение 798 лиц предпенсионного возраста в рамках реализации национального проекта "Демография" в текущем году в Дагестане планируется направить более 53 млн рублей. Профобучение позволит продолжить трудовую деятельность, работать с новым оборудованием, технологиями, а также получить квалификационный разряд, класс в соответствии с имеющейся профессией без изменения уровня образования.

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста является одной из задач федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет - 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.