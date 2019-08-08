Прошедший в Приморье шторм "Франциско" вызвал локальные отключения электричества

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Франциско", прошедший в Приморье, вызвал локальные энергоаварии в нескольких южных районах края. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Массовых повреждений электросетевых объектов в связи с непогодой не произошло, однако, вчера в Шкотовском районе в результате прохождение грозового фронта произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители города Фокино. В течение 40 минут электроснабжение потребителей было полностью восстановлено. Кратковременные отключения электроэнергии ночью и утром 8 августа также фиксировались в отдельных населенных пунктах Лазовского, Яковлевского, Партизанского и Шкотовского районов", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время специалисты завершают аварийно-восстановительные работы на отдельных участках поврежденных стихией линий. Для координации работ энергетики взаимодействуют с администрациями муниципальных образований и управлением МЧС по Приморскому краю.

Утром 8 августа в прибрежных районах Приморья сохраняется неустойчивая погода, специалисты фиксируют единичные перебои в электроснабжении потребителей. В Приморских электрических сетях продолжает действовать режим повышенной готовности.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, непогода не привела к нарушению систем жизнедеятельности региона. Как доложили главы муниципалитетов в ходе селекторного совещания, которое провел врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников, дожди не вызвали подъемов уровня рек, нарушений в работе коммунальных систем не зафиксировано, дорожное сообщение также нигде не нарушено. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.