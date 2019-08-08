В Карачаево-Черкесии будет отремонтировано 10 почтовых отделений до конца 2019 года

ЧЕРКЕССК, 8 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы 10 отделений почтовой связи пройдут в Карачаево-Черкесии, сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"До конца 2019 года планируется провести ремонтные работы 10 отделений почтовой связи. Также дополнительно восемь почтовых отделений адаптируют для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта "Доступная среда", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в 2018 году в рамках модернизации проведен ремонт шести почтовых отделений, два из которых считаются отделениями нового формата. В рамках программы повышения заработных плат работников почтовых отделений в 2020 году планируется увеличение заработной платы 553 сотрудников на 20%.

По информации пресс-службы, по соглашению властей региона с руководством ПАО "Почта Банк", в Карачаево-Черкесской Республике открыто 45 банковских точек, в сельских поселениях Домбай и Малокурганный установлено два модульных отделения почтовой связи. На сегодняшний день в республике работает 147 почтовых отделений связи, среди которых 33 - городских и 114 - сельских ОПС.