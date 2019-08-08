Более 200 проектов подготовила команда Северной Осетии для форума "Машук"

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 августа. /ТАСС/. Участники из Северной Осетии подготовили порядка 230 проектов для защиты на грантовом конкурсе Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель делегации республики Артур Гагиев.

"310 человек от Северной Осетии - Алании будут участвовать в трех сменах форума, в первой смене участвуют 100 человек. В целом все участники подготовили около 230 проектов, очень много творческих инициатив, добровольческих идей", - сказал он.

Проработка проектов, представляемых Северной Осетией на форуме, ежегодно повышается, отметил Гагиев. В 2019 году в республике провели четыре подготовительных этапа, один из которых прошел в форме выездного лагеря. С молодежью встречались глава республики, эксперты из Москвы и Пензы, местные специалисты. Все проекты участников носят социальную направленность.

"Коммерческих проектов нет вообще, все проекты связаны с социальной сферой - создание творческих мастерских, театральной студии, этнолагеря, учебного центра по производству изделий из кожи. Есть проекты, направленные на сохранение исторических и культурных ценностей, проекты по робототехнике и многие другие", - пояснил руководитель делегации.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум пройдет с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.