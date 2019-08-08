В Чечне реставрируют историко-архитектурный комплекс, которому около 1,5 тыс. лет

ГРОЗНЫЙ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Чечни проводят реставрацию историко-архитектурного комплекса из башенных построек в горном Шаройском районе республики, которому около 1,5 тыс. лет, сообщил на своей странице в "Вконтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Шаройском районе я осмотрел историко-архитектурный комплекс, в который входят семь башен, мечеть и арка, это уникальный объект, которому около полутора тысяч лет. На территории комплекса принимаются меры, направленные на сохранение и реставрацию исторических памятников. На сегодняшний день восстановлены четыре башни", - написал Кадыров.

По его словам, реставрацию проводят и на других объектах, входящих в комплекс. Власти региона намерены развивать не только туризм в горном районе, но и другие сферы.

"Впереди у нас целый ряд амбициозных планов по развитию туризма, промышленности, социальной сферы Шаройского района, сохранению историко-архитектурного наследия. Муниципальное образование обладает огромным потенциалом. И мы намерены его полностью реализовать", - добавил глава региона.

В средневековый Шаройский историко-архитектурный комплекс входят четыре боевые башни, семь жилых башен и мечеть.